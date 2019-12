FC Nantes – RC Strasbourg (0-1) : trois grands perdants chez les Canaris ?

true

Le RC Strasbourg a éliminé le FC Nantes mercredi à la Beaujoire en 8es de finale de la Coupe de la Ligue (0-1). Qui a perdu des points dans l’esprit de Christian Gourcuff ?

Le FC Nantes ne soulèvera pas la dernière Coupe de la Ligue. À la Beaujoire, les Canaris se sont inclinés devant le RC Strasbourg (0-1) qui avait plus envie qu’eux de briller dans une compétition qu’ils ont remportée en 2019. Christian Gourcuff, suspendu pour cette rencontre, avait choisi son onze de départ en donnant leurs chances à plusieurs jeunes joueurs.

🎙️ Patrick Collot : « On n’a pas pris ce match par le bon bout pour mettre du rythme. On a manqué de personnalité durant cette rencontre ! » #FCNRCSA https://t.co/X7HzWIsQRX — FC Nantes (@FCNantes) December 18, 2019

Ils sont nombreux à avoir raté le bon wagon. Patrick Collot, qui le remplaçait sur le banc, n’a cité personne mais n’a pas caché sa déception après le match. « Il y avait un manque de maîtrise, de qualité technique, de vitesse, de prise d’initiative. Il nous a manqué trop de choses. Je n’ai pas d’explications à cela, a-t-il expliqué. Les joueurs qui rentraient auraient dû apporter fraîcheur, enthousiasme, envie, mais l’équipe n’a pas montré ça. »

Collot déçu par l’état d’esprit des joueurs

Parmi les déceptions, on peut pourtant citer Alexandre Olliero, dont la main n’a pas été assez ferme sur le but de Nuno da Costa. « Main pas assez ferme tout simplement, avoue-t-il à 20 Minutes. Oui, je prends pour moi. On prend toujours une part de responsabilité en tant que gardien. » Elie Youan peut aussi être rangé dans la catégorie des joueurs ayant déçu en pointe. Il le sait. « On a manqué d’audace, de prise de risque, de jeu vers l’avant, de justesse, de bons choix, admet-il lucide. C’est embêtant, la Coupe de la Ligue, ce sont des matchs où on peut se montrer et marquer des points aux yeux du coach… »

À ses côtés, le Péruvien Cristian Benavente a écopé de la pire note dans L’Équipe (3). Quatre mois après son arrivée, on ne connaît toujours pas son vrai niveau.