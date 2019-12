FC Nantes : une pluie de cadeaux de Noël offerts face au RC Strasbourg ?

true

L’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff serait tenté de procéder à un très large turnover pour recevoir le RC Strasbourg en 8es de finale de la Coupe de la Ligue (21h05).

Le FC Nantes va enchaîner deux matches à la Beaujoire pour boucler cette année 2019. Avant de recevoir le SCO d’Angers samedi en L1 (20h45), les Canaris accueillent le RC Strasbourg en 8es de finale de la Coupe de la Ligue ce soir (21h05).

D’après @lequipe : Pereira de Sa, Youan, Basila, Louza, Abeid, Wague ou encore Moutoussamy sont pressentis pour être titulaires contre #Strasbourg ce soir. #FCNantes #CDL — Maxime ThoBlas (@mthomas44230) December 17, 2019

Si Thierry Laurey devrait aligner une équipe mixte pour défendre son titre, Christian Gourcuff, suspendu, a des chances de lui rendre la pareille. L’Équipe, dans son édition du jour, affirme que le coach du FC Nantes va offrir à plusieurs seconds couteaux un joli cadeau de Noël avant l’heure.

Six seconds couteaux alignés par Gourcuff ?

D’après le quotidien sportif, pas moins de six joueurs habituellement remplaçants pourraient ainsi débuter la rencontre ! En défense, Thomas Basila pourrait former la charnière avec Molla Wagué, aux côtés de Samuel Moutoussamy dans le couloir gauche. Le feu follet Roli Pereira Sa (23 ans) devrait évoluer un cran plus haut que ce dernier. Enfin, Elie Youan pourrait constituer une attaque à deux têtes surprise avec le polyvalent Imran Louza. À confirmer.