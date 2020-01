PSG – ASSE : des invités très particuliers dans le carré VIP

true

Le PSG, et ce n’est pas vraiment nouveau, fait rêver ses adversaires. Et ce fut le cas, une fois encore hier soir, lors de l’entrée en lice des joueurs de Thomas Tuchel en Coupe de France. En effet, le président Nasser Al-Khelaifi a décidé d’inviter les joueurs et le staff de Linas-Montlhéry à assister au prochain de match de Coupe de la Ligue face à l’ASSE mercredi soir (21h05).

Les amateurs, battus hier à plate couture par les champions de France, auront même l’honneur de regarder cette rencontre dans le carré VIP.