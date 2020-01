PSG – ASSE : un défenseur parisien se paye la tête des 4 Fantastiques ! 

true

La nouvelle attaque de feu du PSG ne fait pas l’unanimité parmi les défenseurs du club de la capitale. Leurs manques dans le repli en agacerait même plus d’un.

« Je suis convaincu que ce n’est pas possible. » Invité le 30 novembre à évoquer la possible titularisation simultanée d’Angel Di Maria, Mauro Icardi, Neymar et Kylian Mbappé, Thomas Tuchel était dubitatif.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Au sortir de la victoire à Saint-Étienne (4-0), le 15 décembre, où il avait titularisé les quatre, dans un 4-4-2, pour la première fois de la saison, le coach du PSG a visiblement changé d’avis. Si cette tendance se confirme face à l’ASSE (21h05), Tuchel fera donc le choix du déséquilibre et pourrait faire grincer quelques dents dans son propre vestiaire. Selon L’Équipe, le fait d’aligner les 4 Fantastiques laisse songeur parmi les défenseurs du PSG, notamment pour leurs carences dans le repli.

« Déjà, à trois, ils ont du mal à défendre, alors à quatre… »

À Geoffroy-Guichard, les quatre stars ont montré qu’ils étaient capables de bien faire, mais la donne devrait changer au Parc des Princes, avec l’obligation de créer du jeu. « Déjà, à trois, ils ont du mal à défendre, alors à quatre… », riait un joueur parisien en fin d’année. Ce sera pourtant l’un des enjeux de janvier, avant de peut-être penser à exporter cette armada en Ligue des champions.