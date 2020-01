PSG : Mbappé et Neymar tombent déjà sur un os au Stade de Reims

true

Le PSG connaît sa bête noire en France : le Stade de Reims. « Ça peut être un match difficile. Ils ont la meilleure défense de L 1 (13 buts encaissés). Il faudra être patient et contrôler les contre-attaques. On a perdu deux fois contre eux (1-3, le 24 mai ; 0-2 le 25 septembre) mais on est prêts pour gagner », a rappelé Thomas Tuchel en conférence de presse.

Ce déplacement en Champagne, déjà compliqué sur le papier, le sera encore plus dans les faits en raison de la qualité de la pelouse du stade Auguste-Delaune. « Ce n’est pas pour me plaindre, mais c’est plus difficile pour une équipe qui a beaucoup de possession. Je suis inquiet pour les blessures, c’est dangereux. On doit s’adapter », a poursuivi le coach du PSG. Ce dernier a raison d’avoir peur pour ses virtuoses Neymar ou Kylian Mbappé.

La pelouse de Delaune en grande souffrance

Contrôlée par le ministère de l’Agriculture en novembre, la pelouse hybride dernière génération (grassmaster) du stade Delaune manque en effet de densité et est en grande souffrance depuis décembre. En fait, le scalpage annuel n’a pas pu être réalisé faute de temps à l’issue de la Coupe du monde féminine 2019. Les fortes pluies de décembre et la répétition des matches dans ces conditions ont énormément dégradé les conditions de jeu. Prôner un football champagne est donc difficile, même sur ses propres terres.