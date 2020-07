PSG – OL : Rudi Garcia enregistre un premier forfait de taille pour la finale

true

Youssouf Koné, qui n’avait pas participé au voyage en Belgique avec l’OL la semaine dernière, ne disputera pas la finale de la Coupe de la Ligue, vendredi contre le PSG.

C’est un premier coup dur pour Rudi Garcia et l’OL. Dans son édition du jour, L’Équipe assure que Youssouf Koné a jeté l’éponge pour affronter le PSG vendredi au Stade de France (21h10). Absent contre La Gantoise et le Royal Antwerp, mercredi et vendredi, le latéral gauche souffre d’un problème musculaire qui le tient à l’écart du groupe des Gones.

Celle-ci rend aussi très incertaine sa convocation pour le voyage à Turin en Ligue des champions (1-0 à l’aller). Ce nouveau contretemps intervient alors que Maxwel Cornet (23 ans) s’est installé dans le rôle de latéral gauche et que Melvin Bard (19 ans) a réussi une campagne de préparation probante.

Koné et Tete seuls forfaits contre le PSG ?

Dans la hiérarchie à ce poste, Koné pourrait donc repartir de loin lorsque son corps lui permettra de reprendre le rythme de la compétition. Outre le Malien, Kenny Tete (alerte musculaire) s’est contenté d’un travail individuel hier et avant-hier. Hormis ces deux cas, Rudi Garcia devrait disposer d’un groupe au complet pour le rendez-vous dionysien d’après-demain.