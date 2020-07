PSG – OL : Rudi Garcia a échafaudé un plan et une surprise pour la finale

true

Rudi Garcia s’interroge toujours sur le onze de départ aligné vendredi en finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG (21h10). L’entraîneur a déjà quelques idées en tête.

L’OL a poursuivi sa préparation à Lyon hier et arrivera à Paris ce jeudi. En conférence de presse d’avant-finale, Rudi Garcia en dira sans doute bien plus sur l’équipe qui pourrait démarrer la rencontre contre le PSG.

L’Équipe croit déjà savoir que le coach de l’OL devrait utiliser le système mis en place lors des derniers matches de préparation, soit un 3-5-2, ce qui permettrait de renforcer le secteur défensif même si cela enlève un attaquant. Au sein de celle-ci, Marçal, Jason Denayer et Marcelo sont pressentis même si Joachim Andersen pourrait être relancé sans la vitesse de Kylian Mbappé. À voir mais c’est plutôt dans l’entrejeu que Garcia pourrait offrir sa plus belle surprise à Thomas Tuchel.

L’OL veut presser le PSG comme un citron

L’intéressé a en effet des chances de modifier son milieu par rapport à ses sorties précédentes en lançant Maxence Caqueret. Très bon lors des matches amicaux, performant notamment dans la récupération de balle et utile pour chasser les milieux adverses, le jeune Gone monte en puissance. Cette qualité peut être un atout dans cet effectif à côté de Bruno Guimaraes, « même si l’absence de Thiago Mendes enlève un peu de poids dans cette bataille. » Le Progrès, de son côté, affirme que l’OL a un plan contre le PSG : un pressing et une intensité de tous les instants surtout au cœur du jeu…

L’équipe probable : Lopes – Denayer, Marcelo, Marçal – Dubois, Caqueret, Guimaraes, Cornet – Aouar – Depay (cap.), Dembélé.