Résultat Coupe de la Ligue : OL 2-0 Toulouse FC (mi-temps)

false

Dès la fin du premier quart d’heure, l’issue de ce 8e de finale de la Coupe de la Ligue semble ne pas faire de doute : l’OL mène 2-0 face au TFC.

Un but de Bertrand Traoré dès la 2e minute, un autre de Jean Lucas à la 17e : l’Olympique Lyonnais a fait le plus gros du travail en un quart d’heure face au TFC. Sachant que les Violets en sont à huit défaites de rang et qu’ils sont privés de leur meilleur joueur offensif, Max-Alain Gradel, on ne voit pas comment ils pourraient renverser les Gones…