Résultat Coupe de la Ligue : Stade de Reims 0-0 (4 t.a.b. à 2) RC Strasbourg

C’est fini au stade Auguste-Delaune et le Stade de Reims s’est qualifié aux tirs au but pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue.

Après 90 minutes de non-jeu, marquées par deux petites actions dangereuses, une de chaque côté (Dia pour Reims à la 29e ; Djiku pour le RC Strasbourg à la 90e), ce sont les Champenois qui se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, sortant ainsi les détenteurs du trophée.

Lors de la séance de tirs au but, le Rémois Donis a manqué la toute première tentative. Mais par la suite, Oudin, Disasi, Kamara et Abdelhamid ont assuré alors que, de leur côté, les Strasbourgeois ont marqué par Djiku et Ajorque avant que Bellegarde et Corgnet ne voient leurs tirs fracasser les poteaux.

🏁 QUALIIIIIIIIIIIIIIIF 🏆!!!! Héroïques en infériorité numérique, les Rémois ont puisé dans leurs ressources pour aller chercher leur billet pour le dernier carré, au terme de la séance des tirs au but !! YESSSS #SDRRCSA #ReimsQuiGagne 👏🔴⚪️ pic.twitter.com/8yl3jtdbrP — Stade de Reims (@StadeDeReims) 7 janvier 2020

Le Stade de Reims est donc en demies et pourra regarder tranquillement les trois autres quarts de finale, programmés demain mercredi.