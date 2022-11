Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Aujourd'hui (20:00), le choc Argentine - Mexique est à l'affiche du groupe C de la Coupe du monde (2ème journée de la phase de groupes). Nous vous invitons à vous brancher sur les chaînes beIN SPORTS 1 et TF1 pour suivre le match en direct. Pour les autres, ça se passe dès le coup de sifflet final sur But! Football Club