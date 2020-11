Dijon FCO : Stéphane Jobard et Peguy Luyindula virés !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

À la suite d’un entretien ce jeudi 5 novembre, Olivier Delcourt a pris la décision de mettre un terme au contrat de Stéphane Jobard comme entraîneur du groupe professionnel.



David Linarès, jusqu’alors entraîneur adjoint, se verra confier la gestion du groupe professionnel dès ce vendredi et dirigera le match FC Metz - DFCO ce dimanche 8 novembre. Il poursuivra cette mission dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur.



Stéphane Jobard, nommé au poste d’entraîneur principal en juin 2019, fait partie des grands artisans du développement du DFCO et restera un pilier du football dijonnais. L’ensemble du Club le remercie pour son engagement et son professionnalisme durant toutes ses années passées au DFCO, que ce soit en tant que joueur, éducateur, entraîneur-adjoint ou entraîneur principal.



Par ailleurs, le DFCO annonce la fin de sa collaboration avec Peguy Luyindula, nommé Directeur sportif le 4 mai 2020. Le Club lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs.