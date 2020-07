Equipe de France : le calendrier de la Coupe du monde 2022 dévoilé

true

La Fédération internationale vient de dévoiler le calendrier complet de la Coupe du monde 2022, tour de poules et phase finale compris.

Pour le moment, ça ne parlera à personne mais la FIFA vient de dévoiler le calendrier des matches de la phase finale de la Coupe du monde 2022. Tous les matches, avec les horaires et les stades dans lesquels ils se dérouleront sont disponibles. Ce document ressortira d’ici un an et demi, quand on connaîtra les qualifiés et que le tirage au sort du tour de poules aura eu lieu.