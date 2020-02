Juventus, PSG : Rabiot fait un pas de géant vers Deschamps et les Bleus

true

La Juventus Turin a repris sa marche en avant contre Brescia (2-0). Sans Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame a pu compter sur un bon Adrien Rabiot pour s’imposer et préparer un peu mieux son 8e de finale aller de Ligue des champions contre l’OL la semaine prochaine.

En attendant ce choc européen, l’ancien milieu de terrain du PSG a laissé un message à Didier Deschamps. Celui-ci est assez clair : il envisage de reporter le maillot de l’équipe de France tôt ou tard.

Rabiot veut revenir en équipe de France

« Si je peux revenir en équipe de France grâce à mon statut de titulaire à la Juve ? Même si on n’est pas titulaire à la Juve… Il y a des joueurs qui jouent en France ou en Angleterre qui sont en équipe de France, a-t-il expliqué à RMC Sport. Cela ne dépend pas d’où on joue mais des performances. Aujourd’hui, mes performances sont positives. C’est un choix du sélectionneur. Mais je ne pense pas que ce soit le fait que je sois titulaire à la Juve qui me dit que je peux aller en équipe de France ou pas. Ce sont surtout mes performances. »