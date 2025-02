FC Barcelone : avant Alaves, Flick annonce une bonne et une mauvaise nouvelle et clôt le Mercato

L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, était présent ce samedi midi en conférence de presse à la veille du match de Liga face à Alaves. Morceaux choisis.

Le point médical

« Iñigo Martínez est de nouveau disponible, mais Dani Olmo a encore besoin de temps pour revenir. »

Alaves

« Il est très important que nous ayons la volonté d’aller chercher les trois points, c’est toujours difficile de jouer contre eux. »

La qualification en huitièmes de la C1

« C’était important pour nous de terminer premiers des huitièmes de finale. En ayant plus de jours sans match, nous pourrons donner à l’équipe quelques jours de repos. »

La fin du mercato hivernal

« Je n’ai pas besoin de parler de transferts, car je suis content de l’équipe que j’ai. Ici, tout le monde est concentré et veut faire un pas en avant… C’est très important pour un entraîneur. »

Le retard au classement sur le Real Madrid

« Nous devons gagner plusieurs matchs consécutifs pour réduire l’écart avec Madrid. Nous allons nous battre. L’équipe veut gagner. »

Propos retranscrits par le compte X @BarcaNewsFRA.

