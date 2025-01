FC Barcelone : faut-il commencer à tourner la page Robert Lewandowski ?

Même s’il réalise encore une grosse saison au niveau statistiques, l’attaquant polonais de 36 ans se signale de plus en plus par des ratés qui coûtent cher au FC Barcelone.

Depuis le début de la saison, Robert Lewandowski marque toujours autant. Mais il se signale également par de gros ratés qui ont coûté cher au FC Barcelone (Las Palmas, Leganés, Atlético Madrid). En outre, il paraît en décalage au sein d’une équipe où tout le monde sauf lui pense collectif et joue à un rythme très élevé. Est-il temps de tourner la page, sachant qu’il aura bientôt 37 ans et qu’il ne lui reste qu’une saison ? C’est notre question de la semaine.

Qui est Raphaël Nouet ? Journaliste à But! depuis une époque où la majorité d’entre vous n’était pas née (on ne demande pas son âge à un vieux), il est tombé amoureux du foot lors du Mondial 90, pourtant l’un des plus tristes de l’histoire. Aussi passionné par un 0-0 des familles dans le Calcio version catenaccio que par le tiki-taka du Barça version Guardiola en passant par l’inaltérable kick and rush de tout Old Firm qui se respecte, il n’aime rien tant que découvrir de nouveaux stades partout sur la planète.

