FC Barcelone : Lamine Yamal est-il déjà au niveau de Lionel Messi ?

Auteur d’une action extraordinaire le week-end dernier contre Alavés (1-0), Lamine Yamal ressemble de plus en plus à son glorieux prédécesseur, Lionel Messi. Au point de l’avoir déjà égalé ballon au pied ?

Le week-end dernier contre Alavés (1-0), Lamine Yamal a réalisé une action exceptionnelle au cours de laquelle il a passé en revue sept joueurs adverses. Une série de dribbles qui a rappelé Lionel Messi pour les plus jeunes et Diego Maradona pour les plus anciens. Le jeune ailier barcelonais est-il déjà au niveau de son glorieux prédécesseur ? C’est notre question de la semaine.

Qui est Raphaël Nouet ? Journaliste à But! depuis une époque où la majorité d’entre vous n’était pas née (on ne demande pas son âge à un vieux), il est tombé amoureux du foot lors du Mondial 90, pourtant l’un des plus tristes de l’histoire. Aussi passionné par un 0-0 des familles dans le Calcio version catenaccio que par le tiki-taka du Barça version Guardiola en passant par l’inaltérable kick and rush de tout Old Firm qui se respecte, il n’aime rien tant que découvrir de nouveaux stades partout sur la planète.

