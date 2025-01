FC Barcelone : les Blaugranas peuvent-ils rattraper le Real Madrid en Liga ?

Cette semaine, notre vidéo consacrée au FC Barcelone concerne le retard de sept points pris par les Blaugranas sur le Real Madrid après la 20e journée de Liga. Rédhibitoire ou pas ?

Depuis la semaine dernière et son nul à Getafe (1-1), le FC Barcelone compte sept points de retard sur le Real Madrid, à 18 journées de la fin de la Liga. La bande à Hansi Flick peut-elle combler son retard sur son rival séculaire ? Les statistiques ne plaident pas en faveur d’une remontada au classement, mais il y a eu des précédents qui incitent à l’optimisme. Surtout que la plupart de ces précédents ont été signés par les Blaugranas…

Qui est Raphaël Nouet ? Journaliste à But! depuis une époque où la majorité d’entre vous n’était pas née (on ne demande pas son âge à un vieux), il est tombé amoureux du foot lors du Mondial 90, pourtant l’un des plus tristes de l’histoire. Aussi passionné par un 0-0 des familles dans le Calcio version catenaccio que par le tiki-taka du Barça version Guardiola en passant par l’inaltérable kick and rush de tout Old Firm qui se respecte, il n’aime rien tant que découvrir de nouveaux stades partout sur la planète.

