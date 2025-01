FC Barcelone Mercato : Laporta a 3 noms pour remplacer Lewandowski

Le FC Barcelone devrait recruter un nouvel avant-centre cet été. Trois joueurs seraient ciblés.

Robert Lewandowski aura 37 ans en août prochain et à un an et demi de la fin de son contrat, le FC Barcelone devrait tenter de lui trouver un héritier cet été sur le marché de transferts. C’est en tout cas ce qu’indique El Nacional. Et selon le média ibérique, trois buteurs sont déjà ciblés : Viktor Gyökeres, Alexander Isak et Benjamin Sesko.

Priorité Gyökeres

C’est Gyökeres qui serait la priorité blaugrana. L’attaquant suédois du Sporting Portugal serait très apprécié par Hansi Flick. Sa clause est de 100 M€, ce qui correspond à la valeur d’Isak, son compatriote de Newcastle, très performant depuis quelques semaines. Sesko (RB Leipzig), plus jeune (21 ans), serait la 3e option, le board du Barça voyant en le Slovène un attaquant d’avenir, à haut potentiel.