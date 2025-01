FC Barcelone : où se situe l’équipe de Flick par rapport à celles de Cruyff, Guardiola et Luis Enrique au niveau offensif ?

Après le 7-1 passé à Valence dimanche, le Barça d’Hansi Flick a franchi la barre des cent buts toutes compétitions confondues (101 exactement). Un total impressionnant. Où se situe par rapport à ses glorieux aînés ?

Dimanche, le FC Barcelone devait s’imposer pour revenir à trois points de l’Atlético et rester à sept du Real Madrid. Il l’a fait avec brio, passant à la moulinette un Valence avant-dernier du classement. A la 66e minute, Robert Lewandowski a inscrit le sixième but des siens, finalement vainqueurs 7-1. C’était le centième des Blaugranas cette saison, en 32 matches toutes compétitions confondues. Un total assez hallucinant, qui correspond à une moyenne de 3,2 par rencontre. Yamal, Raphinha, Lewandowski et compagnie tirent à tout-va contre tout le monde, même le Real Madrid, qui en a déjà pris neuf en deux matches cette saison.

Jamais le FCB n’avait atteint les 100 buts aussi rapidement

Cette formation catalane est-elle déjà l’une des plus spectaculaires de l’histoire d’un club porté sur l’offensive ? Nous avons comparé son total de buts après les 32 premiers matches avec ceux de ses glorieux devanciers qu’ont été les formations de Johan Cruyff, Pep Guardiola et Luis Enrique. Et il s’avère qu’à ce stade de la saison, aucune n’a passé la barre des cents buts. Même avec un Lionel Messi à 50 buts en Liga (2011-12), le Barça n’avait frappé « que » 95 fois après 32 matches. Le plus proche du total d’Hansi Flick au Barça a été Luis Enrique, lors de sa dernière saison sur le banc catalan en 2016-17 (98 buts).

Johan Cruyff

1988-89 : 66 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

1989-90 : 59 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

1990-91 : 71 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

1991-92 : 66 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

1992-93 : 69 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

1993-94 : 59 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

1994-95 : 58 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

Pep Guardiola

2008-09 : 88 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

2009-10 : 69 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

2010-11 : 93 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

2011-12 : 95 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

Luis Enrique

2014-15 : 95 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

2015-16 : 77 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

2016-17 : 98 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

Hansi Flick

2024-25 : 101 buts après 32 matches toutes compétitions confondues

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.