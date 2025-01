FC Barcelone : un forfait de dernière minute pour Flick contre Valence

Malade, le milieu du FC Barcelone Pedri a été renvoyé chez lui, ce dimanche matin, et il ne devrait pas prendre part au choc contre Valence ce soir.

Après le match nul de l’Atlético à domicile hier contre Villarreal (1-1), le FC Barcelone a l’occasion de revenir à trois longueurs des Colchoneros et à sept du Real Madrid, ce soir, en cas de victoire sur Valence. L’adversaire du jour vit une saison très difficile, il est avant-dernier du classement. Mais le VCF demeure un grand nom du football espagnol, toujours capable de jouer un mauvais tour aux Blaugranas. Surtout qu’Hansi Flick a prévu ce soir de faire quelque peu tourner son effectif en prévision du match de Champions League contre l’Atalanta la semaine prochaine. Marc Casado et Gavi devraient être laissés sur le banc, remplacés par Frenkie De Jong et Fermin.

Pedri renvoyé chez lui ce matin

Il faudra également faire sans Pedri. AS explique que le milieu s’est présenté ce matin à la cité sportive avec la mine des mauvais jours. Il a passé une nuit compliquée en raison de douleurs gastriques. En conséquence, le staff a décidé de le dispenser de la séance de réveil musculaire et l’a renvoyé chez lui. Il a de grandes chances de ne pas faire partie du groupe qui accueillera Valence ce soir. Hansi Flick ne prendra aucun risque avec un joueur dont la fragilité n’est plus à démontrer.

