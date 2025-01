FC Barcelone : un scandale raciste prend de l’ampleur au Barça

Le racisme affiché par les supporters de Getafe lors du dernier match du FC Barcelone indigne la FIFA…

Après le match nul du FC Barcelone samedi sur le terrain de Getafe (1-1), Alejandro Baldé a dénoncé certains propos racistes tenus contre lui. « J’ai reçu plusieurs insultes racistes de la part de certains supporters aujourd’hui, et je pense que c’est quelque chose que je dois dire ici. Je pense que c’est quelque chose qui ne devrait pas se produire», a déclaré le défenseur du Barça au micro de Movistar après la rencontre. Informé, l’arbitre de la rencontre a activé le protocole espagnol de lutte contre le racisme, ce qui a donné lieu à une annonce publique demandant aux supporters présents dans le stade de cesser leurs agissements.

Infantino : « Le racisme est un fléau contre lequel nous devons nous unir »

Son club l’a immédiatement soutenu dans un message sur les réseaux sociaux: « Il n’y a pas de place pour le racisme. Nous sommes à 100% avec toi, Balde », a écrit le club catalan. « Il n’y a pas de place pour cela dans le football ou dans la vie, c’est incroyable de subir encore cela à l’époque où nous vivons, c’est totalement inadmissible », a quant à lui réagi Hansi Flick. L’affaire a fait réagir aussi Gianni Infantino. « Je suis horrifié par les insultes racistes adressées au joueur du FC Barcelone Alejandro Balde lors de son match de Liga contre Getafe CF, et je condamne ces actes qui n’ont pas leur place dans le football et dans la société, a déclaré le président de la FIFA. Le racisme est un fléau contre lequel nous devons nous unir pour le combattre et le vaincre. Non au racisme. Non à toute forme de discrimination ». Une discrimination dont a aussi été victime Raphinha, samedi à Getafe, comme en atteste une vidéo.