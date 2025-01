FC Barcelone – Valence : Flick parle Mercato et annonce des changements

Présent en conférence de presse à la veille de la réception du Valence FC pour le compte de la 21e journée de Liga (21h), Hansi Flick a évoqué son groupe et le mercato du FC Barcelone.

Le match contre Valence

« Pour moi, il est important de gagner chaque match. Je ne pense qu’au match de Valence. Celui de l’Atalanta viendra. Évidemment, nous regardons quels joueurs peuvent avoir besoin de repos, mais pour le club, il est essentiel de gagner les matchs à domicile. Et c’est ce que nous allons essayer de faire. Des performances différentes en Ligue des Champions et en Liga ? Oui ! Contre Getafe, c’était notre erreur de ne pas gagner. Nous devons être concentrés du début à la fin du match. C’est ce que je veux. »

La forme d’Andreas Christensen et d’Araujo

« Je parle avec lui. Il vient d’une longue blessure, il y a des joueurs devant lui donc il doit travailler, tout le monde connaît sa qualité et on verra ce qui se passera quand il sera à 100%. Je parle aussi beaucoup avec Araujo, c’est important qu’il soit en forme et seulement concentré sur le Barça. On travaille avec lui pour qu’il soit un meilleur joueur, il doit s’améliorer et il le fera à 100% jusqu’en été, Bielsa aura un grand joueur en sélection. »

Le Mercato du FC Barcelone

« Deco fait un excellent travail. Nous nous concentrons sur les nouveaux joueurs potentiels, mais ceux ici sont également importants. J’aime la façon dont il gère l’équipe, l’effectif et les prolongations. A ce titre, ce que font le club et Deco est génial. »

Des changements annoncés au Barça

« Pedri ? En ce moment, il joue à un niveau élevé et il se débrouille très bien. J’ai déjà dit que nous avons ajusté notre approche avec lui, et il va continuer à jouer parce qu’il montre des progrès. Nous l’apprécions beaucoup. Il y aura des changements demain, nous verrons. J’en profite pour dire qu’il est très important pour moi que les joueurs et les supporters soient satisfaits de notre travail parce que mon équipe technique et moi donnons tout pour que cela fonctionne. »

