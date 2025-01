Real Madrid : Ancelotti donne le ton avant l’Espanyol et évoque l’avenir de Rodrygo

Ce vendredi, à la veille du déplacement sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, Carlo Ancelotti, coach du Real Madrid, était présent en conférence de presse. Extraits.

Le match contre l’Espanyol Barcelone

« Un match difficile. C’est un moment important pour tout le monde, car c’est la dernière ligne droite. Les points sont de plus en plus importants. Nous avons l’avantage en ce moment et nous voulons continuer ».

La préparation des barrages de la Ligue des Champions

« Il n’y a pas de préparation. Quand vous n’avez que trois jours, il n’y a pas de préparation. Il y a la récupération, la vidéo et le match. Et encore… Comme ça pendant 40 jours. Notre travail est de préparer, de motiver ceux qui jouent moins, parce qu’ils seront indispensables. C’est pour ça qu’il y a la rotation de certains joueurs sur ces matchs, car j’ai besoin de tout le monde »

Rodrygo en Arabie saoudite

« Il m’est difficile de parler de l’avenir des joueurs, car il s’agit de décisions personnelles. Ce que je vois, c’est que ceux qui sont ici sont très heureux et veulent rester. Ce que chacun pense individuellement est difficile. C’est déjà difficile pour moi de parler de mon avenir, alors imaginer l’avenir des autres… Et ce que je vois, c’est que beaucoup veulent jouer ici et aimeraient être à la place de Vini ou Rodrygo. Y compris des joueurs que personne n’imagine ».

Des recrues lors de ce mercato ?

« Non, je ne confirme ni n’infirme rien. Je vous remercie de ne pas avoir trop posé de questions sur cette fenêtre de mercato. Nous verrons dans les prochains jours ».

Propos rapportés par Real France.

