Real Madrid : Ancelotti réagit aux sifflets des socios et flatte encore Mbappé

L’entraîneur du Real Madrid était présent en conférence ce midi, à la veille de la réception de Las Palmas (16h15) en Liga.

Focalisé sur la Liga

« Vous devez être compétitif pour tous les matchs de Liga. La deuxième partie de la saison commence, nous sommes proches de la première place et nous devons prendre des points. Endrick titulaire ? Il fait partie des options, mais l’idée est de mettre ceux qui sont plus habitués. Brahim (Diaz), Mbappé et Rodrygo. »

Il se sent soutenu au club

« J’ai une très bonne relation avec tout le club. Je me sens soutenu à tout moment et ce sera comme ça jusqu’au dernier jour. Nous continuons à travailler ensemble. Ça ne me dérange pas que l’on s’interroge sur mon avenir. »

Les sifflets des supporters

« Je pense qu’il faut toujours s’améliorer. Nous devons apprendre. Si vous pensez tout savoir, ce qui n’est pas mon cas, ce n’est pas bon. Vous devez apprendre et regarder les nouvelles choses qui sortent. Si vous pensez tout savoir, vous commencez à baisser votre niveau. Je dois améliorer beaucoup de choses. Il y a des moments où nous ne jouons pas bien et je dois m’améliorer. Le match contre le Barça est de ma responsabilité et il est acceptable et juste que les supporters me sifflent. Les fans n’oublient pas ce que nous avons fait. Cette équipe est vivante et se battra jusqu’à la fin »

Il complimente encore Mbappé

« Je ne sais pas s’il est plus un leader ou non, mais chaque jour qui passe, il cherche à se faire connaître sur le terrain. En dehors du terrain et à l’entraînement, il est toujours très humble. Maintenant, il montre un très haut niveau sur le terrain et cela nous aide. Je pense que sa période d’adaptation est terminée, comme je l’ai dit il y a un mois. À chaque match, il élève son niveau. »

Les insinuations de Simeone (Atlético)

« Ce sont des choses qui sont dites pour la galerie. Tout le monde du football est conscient de ce que représente le Real Madrid en 125 ans d’histoire. Ce sont des critiques qui font mal… »

Des renforts au mercato

« J’ai parlé avec Jose Angel et nous avons parlé de tout… »

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.