Real Madrid : la nouvelle sortie de Neymar sur Mbappé… et Vinicius

Comme il l’a affirmé lors d’un petit jeu, Neymar se considère meilleur que Mbappé et Vinicius.

Il y a quelques jours, Neymar a eu des propos assez forts envers Kylian Mbappé, qui aurait été jaloux de l’arrivée de Lionel Messi au PSG en 2021. Ce n’est pas un secret, la relation entre le Brésilien et le Français s’est détériorée au fur et à mesure de leur histoire commune à Paris. Et ce n’est pas cette nouvelle sortie de l’attaquant d’Al-Hilal qui va apaiser la situation.

Neymar s’incline seulement devant Messi et Ronaldo

En effet, lors d’un petit jeu où il devait désigner le plus fort entre lui et d’autres joueurs, il s’est toujours préféré à Luis Suarez, Mohamed Salah, Endrick, Angel Di Maria, Rivaldo, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Les seules exceptions ont été Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Pour rappel, avant le match du Real Madrid contre Salzbourg (5-1), Mbappé avait été assez classe en répondant sobrement aux propos de Neymar : « La vérité, c’est que je n’ai rien à dire. J’ai beaucoup de respect pour Neymar. Je pourrais beaucoup parler, mais je préfère garder le positif d’un joueur unique dans l’histoire du foot et de tous les moments passés ensemble à Paris. Bonne chance à lui, à sa famille et à tous ses amis ».

