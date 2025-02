Real Madrid : la riposte salée des arbitres et du FC Barcelone aux accusations des Merengue

Le Real Madrid est en guerre contre l’arbitrage espagnol depuis des années mais après la grossière erreur survenue face à l’Espanyol (0-1), il a haussé le ton. Le collège des arbitres lui a répondu, le FC Barcelone aussi.

Depuis samedi et sa défaite sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (0-1), le Real Madrid ne décolère pas. Le défenseur perico Carlos Romero aurait dû être expulsé à l’heure de jeu pour un tacle par derrière sur la cuisse de Kylian Mbappé. Il n’a été qu’averti et a pu inscrire l’unique but du match à cinq minutes du coup de sifflet final… Depuis, la Maison Blanche tire à tout-va sur les arbitres, via des communiqués incendiaires dans lesquels elle demande à être dirigée normalement.

Cette attitude est évidemment très critiquée en Espagne, où le Real Madrid a la réputation d’être aidé par les arbitres. Mais cela quelques années maintenant que les Merengue sont en guerre avec les sifflets espagnols, qu’ils critiquent à longueur d’émission sur leur chaîne. Un journaliste recense ainsi toutes les erreurs commises après les matches et il met aussi la pression sur les arbitres en rappelant leurs oublis contre le Real Madrid les années précédentes…

« Nous sommes peut-être mauvais mais pas corrompus »

L’émission El Chiringuito a interviewé le patron des arbitres espagnols, Medina Cantalejo. Sa réponse est détonante : « Les arbitres sont touchés par ces accusations, ils ne veulent pénaliser personne. Tout le monde a vu ce qu’il s’est passé, nous avons été très clairs là-dessus (en reconnaissant l’erreur arbitrale). Nous sommes peut-être mauvais, mais pas corrompus ! ». Une réponse pleine de franchise pour une corporation qui enchaîne les polémiques, entre celle-ci et l’affaire Negreira, qui a finalement accouché d’un non-lieu.

Des comptes largement favorables au Real

De son côté, le FC Barcelone a décidé de ne pas réagir à cette polémique, même s’il n’en pense pas moins. Les relations entre Joan Laporta et Florentino Pérez se sont normalisées après des mois de grosses tensions, justement à cause de l’affaire Negreira. D’ailleurs, le président du Real s’est abstenu de prendre parti dans la polémique concernant l’inscription de Dani Olmo en Liga, alors que la majorité des clubs espagnols était contre. Laporta s’est montré reconnaissant envers son homologue merengue, ce qui explique sa posture actuelle.

Mais le président barcelonais sait que les médias catalans, eux, ne vont pas laisser passer cette polémique sans réagir. Après les accusations portées par le Real Madrid contre le système arbitral en Espagne, Mundo Deportivo a fait un bilan des décisions favorables aux Merengue cette saison. Notamment le nombre de penalties sifflés en leur faveur : 10-0. Contre un bilan de 4-3 pour le FC Barcelone. Le journal catalan a également listé pas moins de onze décisions arbitrales favorables au Real Madrid ou contre le Barça, cette saison en Liga…

Le président de Bilbao tonne également

De son côté, le président de Bilbao a lui aussi donné son avis en conférence de presse, en ressortant un souvenir datant de 2023. « Carvajal a fait un tacle assez violent sur Yuri (Berchiche) et lui a cassé le péroné. Nous avons terminé le match avec un joueur en moins car nous n’avions plus de remplacements, mais l’arbitre a seulement donné un carton jaune à Carvajal. Nous jouions la qualification européenne, nous avons fait match nul 1-1 et nous avons raté cette qualification. Il y a certains moments qui nous agacent tous. Je pense qu’il est plus efficace de déposer des plaintes dans d’autres lieux. Lorsque nous nous réunissons lors d’événements de la Fédération, pratiquement tous les clubs ont le sentiment d’être désavantagés », a lâché Jon Uriarte.

Cela faisait des années que le feu couvait, avec les attaques répétées de la chaîne du Real contre les arbitres, et ce malgré les protestations de la Fédération espagnole. En portant le débat sur la place publique, pas sûr que la Maison Blanche en sorte grandie ou vainqueur…

