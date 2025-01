Real Madrid : le 11 merengue pour aller chercher la victoire contre le RB Leipzig

Seulement 22e du tour de Ligue de la Champions League, le Real Madrid doit impérativement s’imposer ce soir contre le RB Leipzig (21h) au Bernabeu.

Avec ses trois défaites en six matches (à Lille, à Liverpool et contre Milan), le Real Madrid est très loin de son objectif de terminer à l’une des huit premières places du tour de Ligue de la C1, qui envoie directement en 8es de finale, sans passer par la case play-offs. Les Merengue sont à quatre points du 8e (Aston Villa) à deux journées de la fin et il faudrait un miracle pour qu’ils parviennent à doubler les… 14 équipes positionnées devant eux.

Mais il n’empêche que plus haut ils termineront au classement, plus ils auront un tirage favorable lors des play-offs (jouer le retour à domicile, affronter une équipe plus faible…). La victoire est donc impérative, ce soir, face au RB Leipzig. Comme toujours en C1, Carlo Ancelotti aligne sa meilleure équipe, Vinicius Jr, suspendu depuis deux matches en Liga, retrouvant notamment le onze de départ. Federico Valverde, lui, est aligné au poste de latéral droit.

Real : Courtois – Valverde, Asensio, Rüdiger, Mendy – Modric, Bellingham, Ceballos – Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

