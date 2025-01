Real Madrid : le geste époustouflant de Mbappé contre Las Palmas

En plus d’avoir inscrit deux nouveaux buts, Kylian Mbappé a réalisé une louche géniale lors de la large victoire du Real Madrid sur Las Palmas (4-1).

Après des premiers pas en Liga logiquement difficiles, l’attaquant français, Kylian Mbappé, est en train de retrouver son meilleur niveau du côté du Real Madrid. L’ancien du Paris Saint-Germain profite du fait que Vinicius Jr n’est plus que l’ombre de lui-même depuis qu’il n’a pas été sacré Ballon d’Or pour prendre les commandes du secteur offensif merengue. En plus d’aligner les buts, Kylian Mbappé est à l’origine de nombreuses actions dangereuses, par ses appels incessants et sa disponibilité permanente.

Dimanche après-midi, au Bernabeu et dans le cadre de la 20e journée de la Liga, le club de Las Palmas en a fait les frais. Encaissant des buts de Brahim Diaz, de Rodrigo et deux du buteur français qui, par ailleurs, en est à 300 inscrits depuis le début de sa carrière professionnelle tous clubs confondus (Real Madrid, PSG, AS Monaco). Grâce à ces trois points, le Real Madrid a pris les commandes du classement de Liga et relégué le Football Club de Barcelone à sept longueurs.

Une louche à la Laudrup

Au cours de ce match face à Las Palmas, dominé dans son ensemble par l’équipe de Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé s’est distingué par un geste technique très apprécié du Bernabeu, qui a poussé un « Oh » d’admiration. Positionné le long de la ligne de touche côté droit et cerné par deux adversaires, l’attaquant français a réalisé une louche magnifique pour servir un coéquipier ayant pris la profondeur. Ce geste admirable aura rappelé de bons souvenirs aux plus anciens. Le Danois Michael Laudrup, qui a joué à la fois pour le Barça (1989-94) et le Real (1994-96), était un spécialiste des louches, qu’il réussissait dans toutes les situations, même les plus compliquées.

Ce geste de Kylian Mbappé fera en tout cas taire ses détracteurs qui estiment que sa seule qualité est la vitesse. S’il n’est certes pas le meilleur dans ce domaine, sa technique reste tout de même de très haut niveau ! Preuve en a été apportée face à la formation de Las Palmas.

