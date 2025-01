Real Madrid : les supporters du Stade Brestois avaient un compte à régler avec Mbappé

Kylian Mbappé a été sifflé durant tout le match entre le Stade Brestois et le Real Madrid (0-3) hier. En raison de son comportement la dernière fois qu’il a joué à Francis le Blé avec le PSG.

Kylian Mbappé a eu droit à un traitement de faveur, hier, de la part des supporters brestois. Pendant l’échauffement, le kop breton l’a insulté. Et pendant la partie, il a été hué à chaque touche de balle, ses éventuels mauvais choix étant salués comme des buts. Ce comportement hostile n’a rien à voir avec sa popularité du moment dans l’Hexagone. Depuis ses démêlés avec le PSG au printemps 2024, son Euro raté, ses premiers pas timides à Madrid et les rassemblements tricolores qu’il a séchés, celui qui était l’une des personnalités des Français auparavant est désormais très loin dans les sondages.

Un contentieux depuis octobre 2023

Non, le contentieux entre les supporters brestois et Mbappé remonte au 29 octobre 2023. Ce jour-là, à Francis le Blé, les fans bretons avaient insulté Achraf Hakimi, empêtré dans une affaire judiciaire. Auteur du troisième but parisien, celui de la victoire (3-2), dans les arrêts de jeu, Kylian Mbappé avait défendu son ami en allant chambrer les supporters adverses. Une attitude qui n’était pas du tout passée en Bretagne, où on s’attendait à un autre type de comportement de sa part. Et qui a donc entraîné le règlement de comptes d’hier soir…

