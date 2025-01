Real Madrid : Mbappé a déjà effacé une légende du FC Barcelone des tablettes

En feu depuis le début de l’année 2025, Kylian Mbappé est bien parti pour battre des records avec le Real Madrid. Et jeter aux oubliettes des légendes passées par le FC Barcelone.

Après des débuts franchement décevants, Kylian Mbappé a passé la surmultipliée. Carlo Ancelotti n’a cessé de le rappeler lorsque sa recrue était critiquée : elle a juste besoin de temps. Du temps pour s’acclimater à sa nouvelle vie espagnole, à la Liga, au plus grand club du monde et à ses nouveaux partenaires. Il a fallu près de trois mois mais maintenant que c’est fait, l’ancien Parisien fait mal : 21 buts en 31 matches toutes compétitions confondues et 8 en autant de rencontres depuis le début de l’année 2025. Des statistiques certes pharamineuses mais qui ne lui permettent pas encore de faire aussi bien que son idole Cristiano Ronaldo pour ses débuts en 2009-10. En revanche, le natif de Bondy a mis dans le rétro une légende du FC Barcelone !

Mbappé a déjà dépassé Suarez

Cette légende du FC Barcelone, c’est Luis Suarez. Kylian Mbappé partage beaucoup de points communs avec l’Uruguayen : un transfert en Espagne rendu compliqué par un été pourri (morsure sur Chiellini au Mondial 2014 et suspension pour Suarez, Euro raté et nez cassé pour Mbappé), une arrivée dans une équipe qui tournait déjà à plein régime, avec notamment un compartiment offensif dévastateur et un départ très laborieux. Luis Suarez avait ainsi eu besoin de deux mois et huit matches pour inscrire son premier but en Liga. Mbappé, qui a pourtant été critiqué pour son mutisme devant les cages en championnat d’Espagne, a dû attendre, lui,… trois matches !

A titre de comparaison, pour ses 31 premiers matches, Luis Suarez a inscrit 19 buts au sein d’une équipe qui avait remporté le triplé Liga-Champions League-Coupe du Roi à la fin de la saison. Il avait terminé l’exercice avec 25 réalisations. Mbappé, lui, en est à 21, avec encore quatre mois et trois compétitions à jouer. Le seul domaine dans lequel le Français ne risque pas de rattraper l’Uruguayen, c’est celui des passes décisives. Suarez en avait compilé 23 pour sa première saison barcelonaise alors que Mbappé n’en est qu’à… 3 !

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.