Real Madrid Mercato : Alexander-Arnold désavantagé par rapport à Mbappé ?

Légende du football anglais, John Barnes estime que Trent Alexander-Arnold ne devrait pas signer au Real Madrid car il n’y sera pas aussi bien concerné que Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou Jude Bellingham.

Les semaines passent et la direction de Liverpool ne bouge toujours pas pour ses joueurs en fin de contrat. Les supporters ne comprennent pas comment des éléments du calibre de Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk peuvent subir un tel traitement. Mais toujours est-il que c’est le cas et que les intéressés commencent déjà à se faire à l’idée qu’ils ne seront plus des Reds la saison prochaine. C’est surtout le cas du latéral droit, qui se serait déjà mis d’accord avec le Real Madrid pour une arrivée la saison prochaine. Il a même été question que la Maison Blanche, vu les nombreuses blessures qui frappent sa défense, fasse une offre pour le recruter dès cet hiver. Mais ça ne devrait pas être le cas et, de toute façon, le LFC ne laisse pas filer son joueur alors qu’un vingtième titre de champion d’Angleterre lui tend les bras.

« Il ira là-bas pour être l’arrière droit »

En attendant, les légendes anglaises font ce qu’elles peuvent pour inciter Alexander-Arnold à continuer dans son club formateur. Ainsi, ce samedi, pendant que Liverpool étrillait Ipswich (4-1), l’ancien ailier John Barnes martelait une évidence : « Il a plus de chances de remporter le Ballon d’Or à Liverpool que là-bas. Si vous regardez les superstars du Real Madrid, Trent n’y va pas pour être un Mbappé, un Vinicius Junior ou un Bellingham. Il irait là-bas pour être l’arrière droit. Et oui, il sera un joueur important, mais je ne pense pas que la façon dont l’équipe joue sera nécessairement la bonne pour ce que Trent veut ».

Il est vrai qu’au Real Madrid, Alexander-Arnold serait obligé de se concentrer davantage sur ses tâches défensives, ce qui n’est pas son fort…

