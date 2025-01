Real Madrid Mercato : Ancelotti vend la mèche pour l’avenir de Vinicius

Alors que Vinicius est convoité par l’Arabie saoudite, Carlo Ancelotti ne le voit pas quitter le Real Madrid.

Avant d’accueillir la prochaine Coupe du monde, l’Arabie saoudite rêve d’accueillir quelques nouvelles stars et Vinicius en fait partie. le Brésilien fait l’objet d’une cour assidu et Florentino Pérez serait prêt à lui ouvrir la porte en cas d’offre… à 1 milliard d’Euros ! Mais selon Carlo Ancelotti, l’ancien joueur de Flamengo n’envisage pas de quitter le club merengue.

« Les offres saoudiennes ? Je peux vous dire que Vinicius Jr veut rester ici et gagner des titres au Real Madrid, a soutenu l’Italien hier en conférence de presse. Je peux tout comprendre en football, que ce soit le départ d’un joueur en Arabie saoudite ou la décision d’arrêter de Toni Kroos. Mais Vinicius veut rester ici. Il a choisi la gloire. »

