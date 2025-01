Real Madrid : Rodrygo splendide, Mbappé opportuniste et Bellingham inspiré détruisent Salzbourg

Ce mercredi soir, le Real Madrid s’est largement imposé au Bernabeu face au Red Bull Salzbourg (5-1), revenant à un point de la zone de qualification directe pour les 8es de finale de la Champions League.

Avec son bilan très neutre de trois victoires et trois défaites depuis le début de la phase de Ligue de la C1, le Real Madrid ne pouvait pas se permettre un faux pas, ce soir, contre le RB Salzbourg. Après un début de match compliqué, au cours duquel les Autrichiens ont tenté de les faire reculer, les Merengue ont pris les choses en main à partir de l’ouverture du score de Rodrygo (23e). Le Brésilien a doublé la mise à la 34e, après une frappe enroulée magnifique sur une merveille de talonnade de Bellingham. Kylian Mbappé a porté le score à 3-0, tuant tout suspense, au retour des vestiaires. Vinicius a ajouté un quatrième but à la 55e sur une action caractéristique faite de débordement et de frappe dans le petit filet opposé, puis un cinquième à la 77e. Bidstrup a permis à Salzbourg de ne pas repartir fanny en Autriche (85e).

L’attaquant français, son coéquipier brésilien et le milieu anglais ont été les trois meilleurs joueurs d’un Real Madrid inspiré. A moins que ce soit Salzbourg qui n’était pas au niveau, ce qui est plus que probable. Parmi les rares déceptions, signalons Luka Modric, moins influent qu’à la belle époque.

Les notes des Merengue

Courtois (5) : difficile de noter le Belge, qui n’a quasiment rien eu à faire si ce n’est dégager des six mètres. C’est peut-être pour ça qu’il a encaissé un but à la 85e. Il a évité le claquage, c’est déjà une belle réussite !

Valverde (6) : le couteau-suisse de Carlo Ancelotti était ce soir aligné dans le couloir droit de la défense. Et comme d’habitude, il a fait le travail avec application et sobriété même si en face, Salzbourg n’était vraiment pas dangereux.

Asensio (5) : cela fait quelques semaines que les consultants espagnols demandent à ce qu’il soit titularisé en défense centrale plutôt que Tchouaméni, qui y est catastrophique. Ce n’est pas ce soir qu’on se fera une opinion sur ses aptitudes défensives sous pression…

Rüdiger (5) : même constat que pour ses partenaires défensifs. Cela faisait longtemps que l’Allemand n’avait pas passé une soirée aussi tranquille ! Remplacé par Ramon à la 79e.

Modric (5) : quand on se souvient de l’influence qu’il avait sur le jeu à une époque, on se dit qu’il fait vraiment ses 39 ans. Il a toujours une technique et une vision de jeu au-dessus de la moyenne mais il commence à piocher sérieusement au niveau physique.

Ceballos (5) : pas le match le plus compliqué de sa carrière puisque Salzbourg était inoffensif et qu’il lui suffisait de donner le ballon à Bellingham. Remplacé à l’heure de jeu par Alaba, qui a joué un quart d’heure de plus que dimanche face à Las Palmas (4-1) en entrant à la 63e.

Bellingham (7) : sa passe décisive en talonnade sur le deuxième de Rodrygo est sublime, son influence sur le jeu énorme. Il couvre un terrain considérable et joue tellement juste… Remplacé à la 63e par Güler.

Rodrygo (7) : deux buts superbes, les deux premiers de la partie. Un plat du pied croisé sur une passe décisive de Vinicius Jr pour commencer et une frappe enroulée superbe sur une talonnade magique de Bellingham pour clôturer son festival personnel. Il a raison de râler par rapport à l’exposition médiatique de ses coéquipiers offensifs car il est tout aussi talentueux et décisif ! Remplacé par Diaz à la 70e.

Mbappé (6) : un but d’opportuniste à la 48e, alors que le gardien de Salzbourg essayait de le dribbler. Pourquoi a-t-il fait ça ? Mystère ! Même Mbappé n’a pas compris, ce qui l’a fait bien rigoler. Au-delà de ce but, on a moins vu le Français que lors des derniers matches. Parce que Vinicius Jr est revenu ? Remplacé par Endrick à la 70e sous une belle ovation.

Vinicius Jr (7) : une passe décisive sur l’ouverture du score et un quatrième but sur une action typique : débordement dans son couloir gauche, dribbles pour repiquer dans l’axe et frappe enroulée dans le petit filet opposé. Son 100e but sous les couleurs merengue. Il a inscrit un doublé à la 77e après une percussion plein axe, un beau dribble et une finition clinique. Ca, c’est pour le côté pile. Mais il a également été averti pour simulation et s’en est pris à l’arbitre à la pause. Il ne changera jamais…

