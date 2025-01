Stade Brestois – Real Madrid : Mbappé inquiète Eric Roy

Avant la réception du Real Madrid, la forme de Kylian Mbappé ne rassure pas vraiment Eric Roy, le coach breton.

Après des débuts décevants, Kylian Mbappé a passé la surmultipliée. L’ancien Parisien casse la baraque depuis le début de l’année avec 8 en autant de rencontres depuis le début de l’année 2025. Avant le déplacement des Merengue à Guingamp demain pour affronter Brest en Ligue des champions, Eric Roy a évoqué la forme de la star, qui avait brillé contre son équipe avec le PSG pour sa dernière à Francis-Le Blé la saison passée.

« C’est vrai qu’il a l’air très affûté et très en forme »

« Ça ne s’était pas bien passé parce qu’il nous avait marqué deux buts, a rappelé l’entraîneur de l’équipe finistérienne en conférence de presse. « Le chambrage (en soutien à son ami Achraf Hakimi) ? Oui, bon après ça ce sont des histoires du passé. Moi, je suis tourné un peu sur l’avenir et sur le match de mercredi. »

Et à Roy d’ajouter : « C’est vrai qu’aujourd’hui je crois que Kylian est le meilleur buteur européen sur l’année 2025, coupes et championnat confondus. Donc ça dit un petit peu tout. Je ne sais plus à combien de buts il est, ni en combien de matchs mais il a repris des stats qui sont les stats de Kylian Mbappé qu’on a connu en France. C’est vrai qu’il a l’air très affûté et très en forme. »Plus globalement, Roy a reconnu que le Real était « un match avec une saveur particulière. » Et qu’il ne faudra pas faire de complexes. « Il faudra surtout jouer, mais quand je dis jouer, c’est vraiment jouer, c’est-à-dire être capable de poser des problèmes à cet adversaire, parce qu’on sait qu’ils vont nous en poser, (…) être vraiment proactifs et de ne pas subir, ne pas être spectateur ».

