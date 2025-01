Le FC Barcelone blinde deux cracks, un milliard tombe pour Vinicius au Real Madrid !

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 28 janvier 2025. Au menu : la proposition pharaonique de l’Arabie Saoudite au Real Madrid pour Vinicius et les prolongations à venir de Gavi et de Pedri au FC Barcelone.

AS : « Un milliard pour Vinicius »

l’Arabie Saoudite sort le chéquier pour attirer Vinicius Junior dans ses filets : 200 millions d’euros par saison (5) et 300 M€ offerts au Real Madrid pour assurer la signature du génial brésilien. Al-Hilal serait son point de chute potentiel.

MARCA : « De La Fuente jusqu’en 2028 pour continuer à gagner »

Marca évoque la prolongation de Luis De La Fuente à la tête de la sélection espagnole, où il a déjà raflé la Ligue des Nations 2023 et l’Euro 2024. De son côté, David Alaba est de plus en plus proche d’un retour dans le onze du Real Madrid après son retour de blessure.

SPORT : « Blindés »

Sport affirme que tout est en place pour les prolongations de Gavi et de Pedri au FC Barcelone, avec un nouveau bail jusqu’en juin 2030 et une clause de départ fixée à un milliard d’euros. L’annonce officielle de ce double accord devrait avoir lieu dans la semaine.

MUNDO DEPORTIVO : « Tueur Barça »

Le FC Barcelone est une machine à marquer depuis le début de la saison : 101 buts en 32 rencontres disputées, soit une moyenne de 3,16 réalisations par match ! De son côté, Frenkie De Jong veut rester : « Je me sens très bien à Barcelone. Je me concentre uniquement sur le présent, et puis il y aura du temps pour décider. »

