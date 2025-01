Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour le départ de Jota !

Le départ de Jota du Stade Rennais vers le Celtic Glasgow est officiel.

Jota n’est déjà plus Rennais. Arrivé comme recrue phare l’été dernier au Stade Rennais, l’ailier gauche portugais n’aura passé que six petits mois à Rennes. Et pour cause, le joueur de 25 ans quitte déjà le club Rouge et Noir et signe son grand retour au Celtic Glasgow. Les deux clubs ont officialisé ce lundi après-midi la nouvelle. « Arrivé l’été dernier en provenance d’Al-Ittihad, l’attaquant portugais retrouve le Celtic Football Club avec lequel il a joué 83 matchs entre 2021 et 2023. Bonne continuation en Écosse Jota ! », a simplement écrit le Stade Rennais dans un communiqué.

Jota retrouve le Celtic F.C. 🍀



Nous lui souhaitons une bonne continuation pour la suite de son parcours en Écosse. pic.twitter.com/hgvkgv3NOz — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 27, 2025

