Ancelotti a choisi le remplaçant de Bellingham contre Leipzig, Xavi viré la semaine prochaine au Barça ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La presse catalane

Sport : "Alarme totale au Barça"

On commence par Sport, qui fait sa une sur la situation alarmante du FC Barcelone. Le quotidien catalan assure que le président blaugrana, Joan Laporta, voudrait garder Xavi jusqu'à la fin de la saison mais que sa décision pourrait changer dès le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Naples en cas de résultat défavorable. Le technicien espagnol pourrait donc être limogé de son poste d'entraîneur du Barça dès la semaine prochaine.

Mundo Deportivo : "Alerte Ligue des Champions"

De son côté, Mundo Deportivo annonce que le conseil d'administration du FC Barcelone ne serait pas optimiste quant à une qualification pour les quarts de finale de la C1.

La presse madrilène

AS : "Le Real Madrid nous motive toujours"

Du côté de la presse madrilène, on s'attarde sur le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le RB Leipzig et le Real Madrid, qui a lieu ce mardi (21h). Et à quelques heures de cette rencontre, AS a eu un entretien avec le milieu offensif de Leipzig, Dani Olmo.

Marca : Kroos, fiabilité allemande

Enfin, AS croit savoir que c'est Brahim Diaz qui devrait remplacer Jude Bellingham, blessé à la cheville, pour cette première confrontation face aux Allemands et évoque l'avenir de Toni Kroos.

