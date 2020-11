FC Barcelone : Antoine Griezmann fait son mea-culpa

Un an après son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann connaît encore des difficultés à s'imposer du côté du Camp Nou. Pas franchement aidé par Lionel Messi, "Grizi" ne se plaint pas et préfère se réfugier dans le travail. Samedi sur la pelouse d'Alaves, le champion du monde 2018 s'est mué en sauveur pour arracher un point en égalisant la marque (63e, 1-1).

À la fin de la rencontre, le buteur a réalisé son auto-critique : "J'ai manqué pas mal d'occasions et l'équipe a besoin de mes buts, a concédé Griezmann. J'essaye de m'améliorer de ce côté-là parce que je n'ai pas l'habitude de rater ces occasions que je manquais dernièrement, mais il faut rester calme et travailler. Je me sens bien, je profite, mais je dois encore travailler pour progresser."

Au-délà de son cas individuel, Griezmann attend aussi que le FC Barcelone progresse collectivement sous les ordres de Ronald Koeman : "Nous sommes fâchés et nous avons la rage parce que nous voulions les trois points après la défaite du week-end dernier. On doit encore s'améliorer. Dans tous les aspects. La saison est longue et on sera meilleur."