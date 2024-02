Après Joana Sanz, Dani Alves lâché par deux autres soutiens !

Déjà lâché par sa conjointe Joana Sanz dont le témoignage lors du procès est loin de l’avoir fait passer pour un innocent, Dani Alves perd encore des soutiens alors que l’ancien joueur du FC Barcelone attend avec fébrilité le verdict de la justice par rapport aux accusations de viol dont il fait l’objet et qui pourraient lui valoir jusqu’à neuf ans de prison.

Toujours incarcéré à la prison de Brians, dans la banlieue de Barcelone, Dani Alves aurait perdu le soutien de la société de communication qu’il avait mandaté en mars 2023 pour tenter de se sauver. Selon Confidencial Digital, cela faisait déjà plusieurs mois que le divorce était prononcé, ces derniers n’ayant pas supporté la décision du football brésilien de rompre son lien avec le cabinet d’avocats de Cristobal Martell.

Selon Mundo Deportivo, sa première épouse Dinorah Santana, mère de deux de ses enfants, l'a également lâché alors qu'elle affichait fièrement son soutien durant les premiers mois de son incarcération. Plus seul que jamais malgré le soutien de sa mère, Dani Alves a fondu en larmes devant la cour, expliquant avoir tout perdu suite à cette affaire, de ses contrats à son mariage.

Pour résumer

Alors que le verdict de son procès pour viol présumé n’est pas encore tombé, Dani Alves est de plus en plus seul… Sa boîte de com', censée lisser son image pour le sortir de sa mauvaise passe, a aussi rendu les armes depuis des mois.