Athletic Bilbao - FC Barcelone (0-4) : de nouveaux records, un 35e trophée et plus encore pour Lionel Messi

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Cela faisait deux ans que Lionel Messi n'avait pas soulevé de trophée. Pour n'importe quel autre joueur, c'est normal. Mais pour le génie du FC Barcelone, c'est une anomalie. Lui qui en a remporté 34 en 15 ans de carrière ne pouvait plus se permettre d'attendre plus longtemps. Surtout qu'en janvier, l'Athletic Bilbao l'avait frustré (2-3 a.p.) d'une Supercoupe d'Espagne qui lui tendait les bras. Il fallait une réaction des Blaugranas et de leur génial argentin. C'est arrivé ce soir et elle est fracassante.

35e trophée, 13e saison à 30 buts ou plus…

Dès les premières secondes, Lionel Messi et les Barcelonais ont pris leur adversaire à la gorge. A la 4e minute, le génial Argentin, bien lancé dans la profondeur par Sergio Busquets, a donné en retrait à Frenkie De Jong, dont la frappe croisée a touché le poteau. Les occasions catalanes se sont ensuite enchaîné à un rythme soutenu jusqu'à l'heure de jeu, quand Antoine Griezmann a ouvert le score. De Jong a doublé la mise (63e) puis le show Messi s'est mis en branle. A la 68e, il a réalisé un petit festival conclu d'un plat du pied gauche dans le petit filet opposé et, quatre minutes plus tard, il a frappé de l'extérieur de la surface sur un service de son ami Jordi Alba.

Avec ce doublé et ce trophée, La Pulga a enrichi sa légende en battant de nouveaux records. Déjà, il a remporté son 35e trophée avec le Barça. Il a aussi inscrit ses 7e et 8e buts en finale de la Coupe du Roi, record historique. Enfin, il a inscrit son 30e but de la saison, total atteint pour la 13e saison consécutive. Tout simplement incroyable. Ça mérite bien une prolongation, non ?