Athletic Bilbao - FC Barcelone : le onze catalan est là

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

A une semaine du Clasico, le FC Barcelone n'a pas de point à perdre, ce soir, sur la pelouse de Bilbao. Seulement, comme toujours, l'Athletic constituera un adversaire très coriace, d'autant plus remonté que ses supporters ont prévu de lancer des faux billets depuis les gradins pour protester contre l'affaire Negreira. Les Blaugranas ont vu le Real Madrid revenir à six points après son succès sur l'Espanyol (3-1). Une victoire ou au pire un nul sont nécessaires pour Xavi et ses hommes.

FCB : Ter-Stegen - Roberto, Koundé, Christensen, Baldé - De Jong, Busquets, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Torres.