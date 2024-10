Ballon d'Or : le premier trophée pour Lamine Yamal !

Pas de surprise pour la première récompense attribuée à la cérémonie du Ballon d'Or. Dans la catégorie des moins de 21 ans, Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, champion d'Europe avec la Roja, enlève le trophée.

"C'est une grande fierté pour moi"

Yamal a dédié le trophée à ses parents et au Barça. Il est le premier joueur de moins de 18 ans à remporter ce trophée. Il a été cet été le plus jeune joueur à remporter un Euro et à avoir marqué lors d'un Euro. "C'est une grande fierté pour moi. Je remercie mes coéquipiers et j'espère continuer sur cette voie là.

The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/UhOGzLTYCF — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024