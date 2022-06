FC Barcelone - Mercato : on en sait plus sur le dossier Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

« Si nous sommes en mesure d’obtenir trois fois le coût du remboursement de Lewandowski nous pouvons le signer. » Voilà les conditions qu’assure Eduard Romeu pour enrôler le buteur polonais au Barça.

Les règles spécifiques du fair-play financier de la Liga imposées par Javier Tebas obligent en effet le FC Barcelone à se soumettre au « 1 pour 3 ». À cause de la masse salariale bien trop élevée des Blaugranas, la sanction impose que le club doit désormais dépenser trois fois moins que ce qu’il gagne. Ainsi pour recruter Robert Lewandowski, Laporta et ses hommes devront prouver qu’ils ont gagné sur l’année, le triple de ce que leur coûtera Lewandowski en un an.

Peu de solutions pour renflouer les caisses

Pour autant, le board catalan ne semble pas vouloir vendre à tout prix ses jeunes talents : « On n’a pas budgété la vente de joueurs. Frenkie de Jong ? S’il part, c’est une décision technique, pas économique. Mais je le redis, on n’a prévu aucun départ. Gavi ? Je pense que oui, il prolongera. Je ne vois aucun souci avec Gavi » a poursuivi Romeu.

Romeu a également critiqué l’accord CVC qu’il juge défavorable pour un grand club. S’il ne vend aucun joueur, le FC Barcelone va devoir se creuser la tête pour recruter Lewandowski tout en restant dans les clous de l’impitoyable Javier Tebas.

Yann Noailles

Rédacteur