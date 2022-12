Coupe du monde : Luis Suarez chauffe déjà le Ghana !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Luis Suarez est revenu ce jeudi sur sa main volontaire face au Ghana en 2010, à la veille de retrouver les Black Stars. Et il ne s'est pas excusé... « Je n'ai pas à m'excuser, j'ai touché le ballon avec la main et le joueur ghanéen (Asamoah Gyan) a eu un penalty pour gagner le match. Il l'a raté. Je n'ai pas commis d'erreur. »

Et au Pistolero d'ajouter : « Je pourrais m'excuser si j'avais blessé un joueur. Mais l'arbitre m'a expulsé et l'adversaire a bénéficié d'un penalty. Ce n'est pas de ma faute s'il l'a manqué. Si le joueur avait été dans ma situation, il aurait fait la même chose. C'est du passé. Chaque match est une histoire différente. Je ne sais pas comment le Ghana va l'aborder, mais que ce soit une revanche ou non, pour nous, il s'agit d'un match décisif. Et c'est tout ce qui compte. »