Coupe du Roi : Athletic Bilbao 0-0 FC Barcelone (mi-temps)

Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Une possession de balle qui est dépasse les 75%, un poteau à la 5e minute, des actions brillantes qui se sont jouées à rien… Le FC Barcelone dispute un match de hand face à l'Athletic Bilbao. Les Basques sont acculés sur leur but et résistent comme ils le peuvent, commettant parfois des fautes, balançant devant dès qu'ils ont le ballon et comptant un peu sur la chance, comme sur cette frappe de De Jong à la 5e après une passe en retrait de Messi, qui était parti dans le dos de la défense de l'Athletic.

A la pause, le FC Barcelone semble bien parti pour mettre un terme à ses deux années sans trophée. Mais attention : en janvier, en finale de la Supercoupe d'Espagne, il avait également largement dominé les Lions de San Mames mais avait fini par s'incliner (2-3 a.p.)…