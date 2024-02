Dani Alves condamné pour viol, Joana Sanz garde le silence

Pas franchement d’un grand secours pour Dani Alves lors de son procès où elle l’avait dépeint comme saoul (« Il s’est cogné sur plusieurs meubles et s’est effondré sur le lit »), Joana Sanz n’a pas eu un mot à l’égard de celui qui est encore son mari après le terrible verdict du tribunal de Barcelone qui a condamné le Brésilien à quatre ans et demi de prison pour viol…

Le mannequin canarien, qui continue sa vie comme si de rien n’était loin de son ancien footballeur de compagnon, est actuellement en vacances comme elle l’affiche sur ses réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Joana Sanz a publié un long texte philosophique sur la « vie sans amour » qui est « si vide » : « Je suis frustrée et endurcie émotionnellement par tout ce que je vois autour de moi (…) Je déverrouille mon cœur gravement blessé pour lui rappeler de ne pas cesser d'être romantique, car c'est ce qui le fait battre à mille à l'heure et bon sang, quelle sensation particulière de le laisser dans l'oubli ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Alors que Dani Alves attendait fébrilement le verdict de la justice et a écopé de quatre ans et demi de prison pour viol, Joana Sanz, elle, est partie en vacances loin de Barcelone… Et elle n'a pas esquissé la moindre réaction au verdict.