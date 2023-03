Dani Alves effondré après sa rupture avec Joana Sanz

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Rien ne va plus pour Dani Alves. L’ancien défenseur du FC Barcelone est en détention provisoire depuis le 20 janvier 2023, pour un viol présumé qui aurait eu lieu le 30 décembre, dans la discothèque Sutton à Barcelone. Récemment, le Brésilien vient de vivre un deuxième coup dur dans sa vie privée et son moral est au plus bas.

En effet, le 15 mars dernier, sa compagne, Joana Sanz, a annoncé sur les réseaux sociaux sa séparation avec Dani Alves. Depuis cette annonce, l’ancien joueur du PSG est décrit comme “effondré et très nerveux“. Il ne se parle plus à personne en prison, et il se limite à être dans sa cellule.