Elche – FC Barcelone (0-2) : deux tauliers envoient des indices rassurants pour l'après Lionel Messi

FC Barcelone : l'annonce de Messi enflamme la Twittosphère

Dans les mois qui viennent, le FC Barcelone va devoir se heurter à la réalité économique. Face à une dette colossale qui dépasserait les 900 millions d'euros, le club catalan serait tout simplement incapable de conserver Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat au terme de la saison. De quoi faire naître une grande inquiétude chez les supporters du FC Barcelone. En tout cas, certains tauliers du groupe font tout pour les rassurer.

Oui, le FC Barcelone peut gagner sans Lionel Messi et l'a montré ce dimanche face à Elche. Certes, le club catalan n'a pas été brillant mais peut au moins compter sur deux brillantes individualités. La première est Frenkie De Jong, homme du match dans cette rencontre avec un but et une magnifique chevauchée pour offrir le deuxième à Riqui Puig en fin de rencontre. Le signe qu'en l'absence de la Pulga, De Jong est prêt à assumer de nouvelles responsabilités ?

Ter Stegen et De Jong répondent présent

Autre taulier qui ne se dérobe jamais pour donner un coup de main face au FC Barcelone : Marc-André Ter Stegen. Le gardien de but du Barça n'a pas eu un travail démesuré à accomplir mais il a réussi l'arrêt qui compte. Rigoni, parti seul à la limite du hors-jeu, pensait avoir la voie royale pour marquer. C'était sans compter sur le portier allemand qui a gagné le face à face décisif pour éviter le retour d'Elche à 1-1. Le genre d'arrêt qui rapporte indiscutablement des points, et Ter Stegen répond très souvent présent dans ces situations...