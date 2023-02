FC Barcelone : 5 joueurs pourraient manquer le Clasico en cas d'avertissement

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Spécialité espagnole, le match entre Alméria et Barcelone en fin d'après-midi pourrait voir plusieurs Blaugranas se faire avertir dans les derniers instants pour des fautes évitables. La raison ? Cinq d'entre eux, et pas des moindres, seront suspendus au prochain carton jaune. Or, dans trois journées, le 19 mars, il y aura le Clasico au Camp Nou et pas question que l'un d'eux le manque pour accumulation d'avertissements.

Les cinq Blaugranas concernés sont Sergio Busquets, Gavi, Ferran Torres, Franck Kessié et Raphinha, plus Xavi mais aussi Ousmane Dembélé. Le Français est "protégé" par sa blessure, lui qui ne quittera l'infirmerie que pour affronter le Real, justement, dans trois semaines. Mais tous les autres devront être avertis soit aujourd'hui à Alméria, soit la semaine prochaine contre Valence. Et encore, mieux vaudrait que ce soit aujourd'hui car Valence est faible cette saison et le déplacement suivant sera à San Mamès, un lieu traditionnellement hostile au Barça.