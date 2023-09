FC Barcelone : adoubé par Xavi, João Félix savoure son but face au Betis

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ce samedi, à l’occasion de la 5e journée de Liga, le FC Barcelone a déroulé face au Betis Séville en s’imposant sur le score de 5 à 0. C’est la nouvelle recrue João Félix qui a ouvert le score pour le Barça et le Portugais semble savourer après sa période compliquée à l’Atlético Madrid. « Je suis très heureux d’avoir débuter le match, je me sens très bien », a-t-il d’abord expliqué face à la presse comme le rapporte Marca.

« C'est facile de jouer dans cette équipe. Continuons comme ça. Tout le monde a été très bon. Tout le monde était là où il fallait. Quand vous avez une bonne structure et que le ballon circule rapidement, les espaces et les buts apparaissent. (…) Je travaille pour être au meilleur niveau. Le changement a été bénéfique pour moi et ma famille, je suis très heureux ici », a lancé le Porguais.

Xavi valide le match de Félix

Xavi est revenu sur les débuts de Joao Felix après le succès face au Betis. « Nous avons regardé une vidéo avec lui hier. Il donne des variantes qui rendent l'équipe meilleure. Physiquement, il est fort et il améliore la qualité de l'équipe. Je le vois heureux, avec une envie d'aider l'équipe. Sa qualité individuelle est très bonne », a annoncé le coach des Catalans.

Podcast Men's Up Life